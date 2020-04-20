РИАМО - 20 апр. Права и обязанности соседей в России будут прописаны в поправках к Гражданскому кодексу, в данный момент этот проект обсуждают эксперты, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения», - сказал Крашенинников в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что главным принципом этих правил станет взаимное уважение. Будет запрещено все, что может навредить использованию соседнего земельного участка.

«Собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов», - пояснил парламентарий.

Крашенинников также добавил, что землевладельцам запретят углублять свой участок настолько, что соседский грунт останется без опоры. Кроме того, нельзя возводить колодцы, которые будут препятствовать прохождению воды в колодец соседа, строить канализационные сооружения, которые могут загрязнить соседский участок.