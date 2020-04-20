РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В полицию подмосковных Люберец за неделю поступило 1 850 обращений граждан, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 850 обращений граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 26 уголовных дел», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 28 ДТП.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сотрудники МВД продолжают нести службу в усиленном режиме. Ежедневно проводятся проверки на предмет соблюдения режима самоизоляции. Пасхальные праздники прошли спокойно, нарушений выявлено не было», - заключил Романцев.