РИАМО - 20 апр. В столице появятся дополнительные места для лечения пациентов с онкозаболеваниями в НИИ оториноларингологии имени Свержевского, сообщает столичный оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.

«Сейчас, когда многие клиники, включая федеральные, закрываются из-за вспышек коронавируса, мы приняли решение на базе городского института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкологических заболеваний. Пациентам будет обеспечено пребывание в двух-трех местных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.