РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. В Подольске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении своего 10-летнего сына, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Татьяна Сучкова.

В апреле отделом дознания УМВД по Подольску было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью десятилетнего мальчика. Было установлено, что в начале марта он пришел домой после окончания занятий в школе и не смог объяснить отцу, почему пропустил дополнительный урок английского языка. Родитель решил наказать ребенка, применив физическую силу.

«На следующий день учителя обнаружили, что мальчик не может писать, жалуясь на боль в руке. Ему был поставлен диагноз – перелом руки. В ходе проведения доследственной проверки родители мальчика отказались давать какие-либо объяснения. Дознавателям предстоит собрать доказательства, подтверждающие вину отца в совершении указанного преступления, а также дать правовую оценку его действиям по статье, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сказала Сучкова.