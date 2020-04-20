РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 апр. С 17 апреля оказание травматологической помощи жителям Балашихи проходит по новому адресу, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! С 17 апреля травматологическое поликлиническое отделение по адресу: Носовихинское шоссе, дом 12, корпус №1, микрорайон Керамик временно будет работать в поликлинике №14. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Адрес поликлиники №14: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №3.