РИАМО - 20 апр. В понедельник свой 85-й день рождения отмечает Юрий Павлович Семенов - ведущий разработчик и создатель пилотируемых кораблей «Союз», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир» и других проектов.

Юрий Семенов родился 20 апреля 1935 года в городе Торопец Калининской (Тверской) области. В 1958 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».

Юрий Семенов - профессор, доктор технических наук, автор более 200 научных трудов и изобретений, академик Российской академии наук и Международной академии астронавтики. Более 40 лет Юрий Павлович проработал в Подмосковье.

Свою трудовую деятельность Юрий Семенов начал в 1958 году инженером в конструкторском бюро М. К. Янгеля в Днепропетровске. С 1960 по 1964 годы был старшим инженером, начальником группы опытного конструкторского бюро предприятия п/я 186 в Днепропетровске.

С 1964 по 1972 годы Семенов занимал пост заместителя ведущего конструктора, затем – ведущего конструктора Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в городе Калининграде Московской области.

С 1972 по 1991 годы Семенов был заместителем главного конструктора, затем – генеральным конструктором научно-производственного объединения «Энергия» министерства общего машиностроения СССР. С 1991 по 1994 годы - генеральным директором и генеральным конструктором НПО «Энергия» Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности.

С 1994 по 2005 годы Юрий Семенов был в должности президента, руководителя головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева» Федерального космического агентства.

Юрий Семенов - Герой Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, медалями. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почетный гражданин города Королева.

Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года Юрию Семенову было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».