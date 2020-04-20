РИАМО - 20 апр. Божьи коровки, муравьи, клопы-солдатики, комары проснулись на природных территориях Москвы раньше срока, так как аномально теплая весна способствовала их раннему появлению, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Эксперты отметили, что в этом году раньше срока стало появляться много насекомых.

«В феврале на природных территориях Москвы были замечены первые мухи, в начале марта - проснулись клещи, в середине марта можно было уже увидеть пчел, бабочек (крапивниц и лимонниц), к апрелю начали летать шмели. На сегодняшний день были замечены еще муравьи, божьи коровки, клопы-солдатики, жужелицы», - говорится в сообщении.

Дождевые черви вышли раньше времени из зимнего анабиоза, так как земля давно уже оттаяла, а этой зимой она глубоко не промерзала. Также были замечены отдельные комары.

Однако массовое появление кровососущих насекомых ожидается в мае, когда в оттаявших лужах и других водоемах выведутся новые комары из яиц, которые были отложены перезимовавшими двукрылыми.

Из-за раннего появления насекомых, некоторые виды птиц могут раньше приступить к гнездованию и вывести за сезон не одно, а два-три потомства. Например, домовые воробьи и большие синицы.

Кратковременные заморозки никак не сказываются на насекомых. Комары, например, замирают в таких укромных местах, как в подвалах жилых домов, а черви могут уходить глубже в грунт.