РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю жителям округа за нарушение правил парковки выписали штрафы на сумму свыше 200 тысяч рублей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в Люберцах за нарушения правил парковки эвакуировали 15 автомобилей. Также выписано 125 штрафов на сумму 210 тысяч рублей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе уборку городских дорог проводили 90 рабочих и 26 единиц техники. Всего вывезли 119 кубометров мусора и 124 кубометра смета, а также 36 кубометров порубочных остатков. Также на прошедшей неделе рабочие провели ремонт дорог на улицах Парковая, Льва Толстого, Инициативная общей площадью 35 квадратных метров. На улицах Кирова, Красногорская и Парковая провели ремонт тротуаров общей площадью 61 квадратный метр.

«На остановках наносим социальную разметку для соблюдения дистанции между людьми. Работы выполнены на 68%. Срок окончания работ - до 26 апреля», - заключил Ружицкий.