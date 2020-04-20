РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. В трех домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат горячую воду 21 апреля из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 21 апреля специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 16:00 запланировали ремонтные работы. Во время ремонта не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Школьная, дом 7; улица Ленина, в дома №№6А и 10Б», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.