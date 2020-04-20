РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на прошедшей неделе вывез почти 32 тысячи кубометров отходов из Люберец, сообщила на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 927 кубометров твердых коммунальных отходов и 2 024 кубометра «сухих» отходов», - сказала Безсонова.

Она добавила, что в работе по вывозу мусора задействовано 79 человек и 48 единиц техники. При необходимости выходят также на маршруты два мусоровоза, два бункеровоза, один ломовоз.