РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 20 апр. Ежедневно в городском округе Щелково проходит дезинфекция общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом, используемые средства абсолютно безопасны для пассажиров, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В период повышенной готовности из-за коронавируса применяется такая важная профилактическая мера, как регулярное проведение дезинфекции общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Весь подвижной состав ежедневно проходит полную дезинфекцию салонов. Также дезинфекцию проходят такси, работающие на территории округа.