РИАМО - 20 апр. Мэрия Москвы приняла решение закупить для столичной полиции около 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан, рассматривается возможность закупки бюджетных моделей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Для проверки пропусков планируется также закупить недорогие модели телефонов: Huawei и Samsung. Однако такие устройства вряд ли прослужат долго и могут нести риск для безопасности персональных данных граждан.

«Использование бюджетных устройств при проверке цифровых пропусков, которые содержат персональные данные граждан, может быть рискованным с точки зрения безопасности этих данных», – сказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Он добавил, что подобные устройства не всегда получают необходимые для безопасности обновления. По мнению эксперта, при введении пропускной системы логично привязать ее к базе транспортных карт «Тройка» и осуществлять только выборочную проверку пропусков вручную, тогда не понадобилось бы дополнительное оборудование.

Для начала планируется закупить около 5 тысяч устройств, в дальнейшем объем закупок вырастет до 10 тысяч. В рознице цена смартфонов, которые требуются мэрии, составляет 5-7 тысяч рублей, оптом они могут стоить на 20-30% дешевле.

Правоохранительные органы начали проверять пропуска для поездок на транспорте в условиях коронавируса 15 апреля. В результате на въезде в Москву образовались пробки, а в метро — огромные очереди. Проверка пропусков велась через планшеты. Очевидцы связывали возникшие очереди, в числе прочего, с плохой работой интернета на устройствах полицейских.

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