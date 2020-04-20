РИАМО - 20 апр. 44% из числа новых инфицированных Covid-2019 в Москве составляют люди от 18 до 45 лет, всего за сутки выявлено 2026 случаев заражения, сообщает оперативный штаб столицы.

36% новых случаев заражения приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет.

«10% вновь заразившихся – люди от 66 до 79 лет, а 5,5% - дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

Всего в Москве зафиксировали 26350 случаев заражения коронавирусом. В связи с эпидемией в городе действует режим повышенной готовности.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47121 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3446 человек, скончались 405 пациентов.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.