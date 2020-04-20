РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Руководство одной из школ Подольска, где поступили жалобы на качество выданного питания школьникам, разбирается в ситуации с выдачей протухшей гречки школьникам, сообщила «РИАМО в Подольске» директор школы №32 Подольска Светлана Тухватулина.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в выданных бесплатных наборах школьникам была протухшая гречка. Помимо этого, продукты были без маркировок и какой-либо информации о сроках годности. В частности, жаловались на продукцию, выданную в школе №32 Подольска.

«После появления данной информации мы связались с родительскими группами, чтобы узнать о качестве товаров. Кое-кто откликнулся. Мы разбираемся в данной ситуации. Отмечу, что при приемке товаров мы проводили экспертизу и комиссия заключила, что товар качественный», - сказала Тухватулина.

По словам члена совета Московского областного отделения общества потребителей России Алексея Стрелкова, в Московской области в условиях распространения пандемии образовательные учреждения приостановили свою деятельность. Было принято решение обеспечить продуктовыми наборами школьников, имеющих на это право. Несмотря на то, что перечень продукции в наборе был утвержден, а поставщиком стал Подольский комбинат питания, наборы полностью отличились по производителям, а в большинстве случаев продукция выдавалась вообще без маркировки.

«Именно она и вызвала наибольшее число споров. Установить срок годности продукта, состав, энергетическую ценность и способ приготовления без соответствующей маркировки невозможно. В соответствии с законом такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными. Эксперты вместе с общественниками, проанализировав ситуацию, передали материалы главе округа Николаю Пестову. Данным инцидентом уже заинтересовались надзорные органы, которым в ближайшее время будут переданы материалы для возбуждения производства», - пояснил Стрелков.

Он отметил, что задача общественников сделать все, чтобы дети получали качественное и сбалансированное питание и, в первую очередь, контролировать это должны родители.

«Очень жаль, что такая ситуация произошла в нашем городе, но я надеюсь это будет большим уроком, чтобы не создавать аналогичные проблемы», - заключил он.