РИАМО - 20 апр. Департамент здравоохранения Москвы начал внутреннюю проверку после того, как около подъезда жилого дома скончалась женщина, которую привезли из больницы на социальном такси, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента.

Ранее в Сети появились сообщения о смерти 48-летней женщины на скамейке возле дома. Пациентку перед смертью привезли из больницы.

«В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 17 апреля женщина поступила в больницу №52 с подозрением на пневмонию. У нее были жалобы на слабость и немного повышенную температуру - 37-37,5 градусов. Врачи провели все необходимые обследования, в том числе взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию и сделали компьютерную томографию легких.

«По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что из больницы женщина уехала на социальном такси. Она была активна и могла самостоятельно передвигаться. Кроме того, ей было рекомендовано вызвать врача на дом.

«Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры. Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть», - заключил собеседник агентства.