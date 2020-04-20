РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 апр. Около 14 рабочих дорожной и коммунальной службы и порядка 10 единиц спецтехники были задействованы в уборке от мусора на участке Горьковского шоссе в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Автомобильная дорога М7-«Волга» является федеральной и принадлежит Росавтодору, ее протяженность 1351 километр. Уборку магистрали в границах городского округа Балашиха осуществляла подрядная организация «Новострой». Все работы выполняются согласно графику», - сказал главный эксперт северного территориального отдела администрации Балашихи Роман Алифанов.

Он добавил, что на участке трассы от МКАДа до границы с Богородским округом работали 14 человек и 10 единиц спецтехники - комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, самосвал и погрузчик. Они убрали мусор с проезжей части, очистили шумозащитные экраны, привели в порядок остановочные павильоны. Мелкий бытовой мусор собирали вручную.

В текущем году из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Балашихе не проводятся традиционные весенние общегородские субботники. Порядок в городе после зимы наводят сотрудники коммунальных и дорожных служб.