РИАМО - 20 апр. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника со 100-летием музея, сообщается на сайте президента России.

Президент искренне поздравил коллектив со знаменательной датой и отметил, что начали создавать этот музей выдающиеся меценаты, ученые и представители Русской православной церкви.

«Благодаря их неустанному труду, энтузиазму и творческой энергии музей стал подлинным центром притяжения для тех, кто интересуется отечественной историей и культурой, ценит наше богатейшее духовное достояние», — приводятся в поздравительной телеграмме слова Путина.

Он отметил, что в коллекции музея есть произведения древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства, предметы старины, уникальные археологические и этнографические находки.

Глава государства отметил, что сейчас музей служит просветительской и экспозиционной площадкой и привлекает гостей со всего мира.

Музей был создан 20 апреля 1920 года, открытие музея подготовила комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. За несколько месяцев на основе монастырских описей зарегистрировали собрания икон, шитья, церковного серебра, рукописей, мебели, книг и многого другого. Первым директором музея был художник и общественный деятель В.Д Дервиз.