РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Управляющим компаниям Люберец необходимо оперативно восстановить все порванные заградительные ленты на детских площадках для предотвращения их использования во время пандемии коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно проводится дезинфекция игровых и спортивных площадок. В случае выявления разорванных оградительных лент в незамедлительном порядке проводить повторные работы по закрытию детских игровых элементов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе работы по уборке городской территории проводили 96 единиц техники и 995 человек. Вывезено более 20 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Кроме того, опилили пять деревьев.