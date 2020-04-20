РИАМО - 20 апр. Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства в России, в тройку лидеров вошел истринский музей «Новый Иерусалим», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Первое место занял столичный музей современного искусства «Гараж», второе место присудили «Московскому музею современного искусства», а третье место занял истринский музей «Новый Иерусалим».

«В первую десятку музеев и центров современного искусства в России входят музей современного искусства «Гараж» в Москве, «Московский музей современного искусства», музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, «Музей современного искусства Эрарта» в Санкт-Петербурге», – отмечается в сообщении.

Также в список ведущих музеев страны вошли музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, «Государственный центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле, «Галерея современного искусства В. Бронштейна» в Иркутске и «Новгородский центр современного искусства» в Великом Новгороде.

Рейтинг составили по результатам исследования популярности музеев и предложений экскурсий по экспозициям музеев и виртуальных туров.