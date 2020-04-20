РИАМО - 20 апр. Задержан подозреваемый в избиении мужчины в ходе конфликта в квартире в столичном районе Лианозово, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«17 апреля 2020 года в 01:11 наряд скорой медпомощи госпитализировал с адреса: город Москва, улица Новгородская, дом 4, гражданина 1973 года рождения, неработающего, с диагнозом: сочетанная травма, закрытая травма живота, линейный перелом височный кости, множественные ушибы, гематомы лица, головы», — сказал собеседник агентства.