РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Рабочие восстановили уличное освещение на пешеходном мосту в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в микрорайоне Климовск. Он отметил, что не работают два из трех светильников, установленных на пешеходном мосту через реку Петрицу, и попросил восстановить освещение.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения в микрорайоне Климовск сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.