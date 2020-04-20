РИАМО - 20 апр. За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано 2026 новых случаев заражения Covid-2019, общее число инфицированных коронавирусом в мегаполисе увеличилось до 26350, сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в России выявили 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, из них 45,3% не имели клинических проявлений болезни, 44 человека скончались, выздоровели 155 человек.

В России зарегистрировали 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 405 человек, выздоровели - 3446.

В столице до 1 мая для всех горожан введен режим самоизоляции. В мегаполисе прекратили работать или перешли на дистанционную работу большинство организаций и предприятий. Выходить из дома жителям можно только в случае крайней необходимости, например, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

Кроме того, для передвижения по территории Московского региона ввели цифровые пропуска. Без них нельзя пользоваться любым видом транспорта - личным и общественным.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.