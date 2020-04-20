РИАМО - 20 апр. За прошедшие сутки на территории Подмосковья подтвердилось еще 578 случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число случаев инфицирования достигло 5241, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент в Подмосковье число пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, составляет 176 человек. За время эпидемии скончались 49 человек.

В Московской области работает телефон горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (800) 550-50-30.

Всего по России на текущий момент выявлен 47121 случай заболевания, в том числе 4268 случаев подтвердились за минувшие сутки. Выздоровели 3446 человек, скончались 405 пациентов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Московской области действует режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, общественные пространства закрыты. Жители всех возрастов обязаны находиться дома, выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Для совершения поездки на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.