РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Жители подмосковных Люберец могут оплатить дома услуги ЖКХ через мобильный кассовый терминал, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель руководителя МосОблЕИРЦ в городском округе Люберцы Елена Мотыль.

«Мы доводим до абонентов информацию о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета и оплаты. В частности, оплатить можно через мобильные кассовые терминалы, это непосредственно на дому. Мы передаем сведения на почту, и работник почты проводит сбор платежей на дому», - сказала Мотыль.

Она пояснила, что на минувшей неделе МосОблЕИРЦ провел обзвон абонентов - всего совершили 1 852 звонка. Также проводится рассылка на электронную почту.

«Процент сбора на минувшей неделе за услуги ЖКХ по 23 управляющим компаниям составил 52%», - заключается в материале.