РИАМО - 20 апр. Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавирусной инфекции и уточнил, что признаков пневмонии на рентгеновских снимках больных с Covid-19 практически не заметно, сообщает Газета.ru.

Эксперт подчеркнул, что новый коронавирус не соответствует канонам классической эпидемиологии. Также врач указал на несоответствие изменений в легких больного с его самочувствием.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», – сказал Никифоров в эфире телеканала «Россия 1».

Врач отметил, что по мере развития болезни у человека идет «обвал катастрофический», самочувствие ухудшается. Он уточнил, что при коронавирусной инфекции признаков пневмонии на рентгеновских снимках практически не видно.

Вспышка Covid-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В марте этого года Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. В России число случаев инфицирования на данный момент составляет 42853.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.