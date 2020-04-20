РИАМО - 20 апр. На нужды пациентов с коронавирусом в Подмосковье выделят 749,4 миллиона рублей, будут закуплены средства индивидуальной защиты для медработников, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Московская область получит 749,4 миллиона рублей. Эти средства пойдут на создание и модернизацию больничных коек, обеспечение медучреждений кислородом. Также будут закуплены средства индивидуальной защиты для медработников», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

До конца апреля в Подмосковье должны подготовить более 7,5 тысяч коек для зараженных коронавирусной инфекцией. Все койки должны быть оборудованы кислородом или аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задействованы огромные финансовые и человеческие ресурсы, и сейчас, самое важное, и в то же время самое простое, что может сделать каждый житель области – это остаться дома», — подытожил Брынцалов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 32 миллиардов рублей субъектам страны на обеспечение помощи больным с коронавирусом.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.