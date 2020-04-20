РИАМО - 20 апр. За сутки в столице выздоровели 75 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После выздоровления пациенты проходят специальные исследования.

Горожане, которые вылечились от коронавируса, могут стать донорами плазмы крови. Это эффективный метод лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Чтобы стать донором, нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.