РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Жители подмосковных Люберец, находящиеся на карантине, могут оставить заявки на вывоз мусора из квартиры через Единую диспетчерскую службу ЖКХ округа, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Жители, которые находятся на карантине - заболевшие, контактировавшие с ними, пожилые и с хроническими заболеваниями, могут оставить заявки на вывоз мусора из квартиры. Необходимо обратиться в ЕДС ЖКХ Люберец», - сказал Ружицкий.

Обратиться в ЕДС ЖКХ можно по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33;*5-105.

Ружицкий добавил, что в некоторых домах выявили нарушения со стороны УК. Там отсутствуют графики уборки, дезинфекции, также не проводилась уборка с помощью хлорсодержащих и спиртосодержащих средств.

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