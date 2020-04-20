РИАМО - 20 апр. Пока из-за коронавируса в Москве парки закрыты для посетителей, сотрудникам ВДНХ приходится подкармливать пушистых и пернатых обитателей выставки самостоятельно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Несколько раз в неделю подкорм птицам и зверям приносят наши неравнодушные сотрудники, которые продолжают следить за чистотой и порядком на территории главной выставки страны», - сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Белки, синицы, зяблики, поползни и другие, кому так необходима подкормка в весенний период, получают орехи, сухофрукты и пшеничные сухари. В то же время одними из самых самостоятельных обитателей ВДНХ являются утки, которые способны прокормить себя без помощи человека. Более того, после закрытия ВДНХ для посетителей численность уток заметно возросла.

Всего на территории ВДНХ обитают порядка 300 белок. Летом здесь живут представители около 70 видов птиц, в том числе семь видов дятлов и четыре вида краснокнижных сов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, общественные территории закрыты. Жители всех возрастов обязаны находиться дома.

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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