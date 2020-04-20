РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Жители подмосковного Красногорска смогут получить бесплатную юридическую помощь по телефону 24 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать четвертого апреля с 14:00 до 17:00 администрация горокруга Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи. <...> В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции прием проводится в дистанционном режиме по телефону: 8(495)562-31-62», - говорится в сообщении.

Прием проведет старший юрисконсульт административного отдела Олег Александрович Афанасьев.

Посмотреть, какие категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь, можно на сайте администрации муниципалитета.

В связи пандемией коронавируса в Подмосковье действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.