РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Жителей подмосковного Подольска призывают поучаствовать в акции по сдаче донорской крови и получить подарки до 24 апреля, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, в связи с Национальным днем донора, который отмечается ежегодно 20 апреля, Подольская станция переливания крови проводит розыгрыш подарков. Так, с понедельника, 20 апреля, по пятницу, 24 апреля, все желающие в возрасте от 18 лет и не имеющие противопоказаний могут сдать кровь и получить подарок», - говорится в сообщении.

Сдача проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Кирова, дом 9. С собой необходимо взять паспорт.