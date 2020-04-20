РИАМО - 20 апр. В столице на время остановили все работы по оборудованию зданий новой архитектурно-художественной подсветкой, данное решение связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлено проведение работ по установке и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений», - сказал Бирюков.

Он отметил, что данные работы могут возобновиться исходя из складывающейся ситуации.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена. Жители всех возрастов обязаны находиться дома, выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Более того, для совершения поездки на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

На текущий момент в Москве зафиксировали 24324 случая заражения коронавирусом.

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20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.