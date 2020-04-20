РИАМО - 20 апр. Правительство Москвы одобрило заявки столичных компаний-экспортеров на предоставление субсидий на общую сумму 8,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Прием заявок по большинству действующих субсидий мы продлили до 1 июня. Но отраслевые комиссии теперь будут собираться еженедельно, не дожидаясь окончания сроков подачи документов, и оперативно рассматривать поступившие заявки», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, четырем компаниям была предоставлена частичная компенсация затрат на транспортировку товаров. Двум компаниям помогут возместить средства, потраченные на сертификацию систем менеджмента, а одной из них также компенсируют затраты на транспортировку и подтверждение соответствия товаров.

По словам Фурсина, в условиях коронавирусного кризиса город намерен ускорить процесс предоставления финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса. При необходимости специалисты департамента помогут с оформлением документов в режиме онлайн, а также обеспечат их доставку.

Экспортеры могут подать заявку на получение гранта или субсидии до 1 июня. Ознакомиться с требованиями к оформлению документов можно на сайте: https://moscow-export.com/.