Во время пандемии коронавируса важно соблюдать чистоту в доме и с повышенным вниманием относиться к дезинфекции бытовых поверхностей. Если в квартире все здоровы, влажную уборку достаточно проводить два-три раза в неделю. Если в доме есть заболевшие, Роспотребнадзор рекомендует проводить уборку с дезинфицирующими средствами на основе хлора ежедневно. Подробнее о том, как грамотно дезинфицировать бытовую технику, столы, выключатели, дверные ручки и другие предметы домашнего обихода, в инфографике РИАМО.
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