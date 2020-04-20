РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Жителям подмосковного Красногорска предлагают присоединиться к патриотической акции и изготовить собственное Знамя Победы, сообщается на официальной странице управления по социальным вопросам администрации горокруга.

«Давайте сейчас все объединимся перед великим праздником! Мы запустили патриотическую акцию «Знамя Победы». Знамя Победы является всемирным символом нашей Победы в Великой Отечественной войне. Оно возвысилось на крыше здания рейхстага в Берлине. Оно украшало дома и окна наших городов в День Победы в ВОВ. Пусть оно украсит наши города в дни, когда мы вспоминаем Победу и гордимся своим единством», - говорится в сообщении.

Организаторы акции призывают горожан в период с 1 по 9 мая взять копию Знамени Победы, сделанную своими руками из подручных средств, и вывесить в окне, на фасаде дома, подъезде или своем торговом объекте.

«Вместе мы окрасим нашу улицу, город, нашу страну и весь мир в цвета победного знамени!» - заключается в материале.