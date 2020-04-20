РИАМО - 20 апр. Подмосковное УФАС рассмотрело сведения, представленные ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России в отношении ООО «Медфлагман» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание электронных услуг по сопровождению медицинской информационной системы», - говорится в сообщении.

Компания нарушила условия исполнения контракта, поэтому учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медфлагман» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.