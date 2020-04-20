РИАМО - 20 апр. Малый и средний бизнес Москвы может частично возместить комиссию за размещение своей продукции на торговых интернет-площадках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Одним из условий предоставления субсидии предпринимателям является ограничение размера комиссии маркетплейсов.

«Размер комиссии интернет-агрегатора не может превышать 20% от стоимости размещенной на площадке продукции. Кроме того, площадка должна иметь собственную или привлеченную службу доставки и не менее тысячи поставщиков продукции», - уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Размер субсидии может достигать 700 тысяч рублей. Данная субсидия входит в список мер поддержки второго антикризисного пакета, принятого 31 марта для помощи столичному бизнесу в условиях распространения коронавируса.

Узнать подробнее о предоставляемых московским предпринимателям мерах поддержки можно по телефону: +7 (499) 961-01-20, в Telegram-канале @subsidii_msk, а также на сайте mbm.mos.ru.