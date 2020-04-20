РИАМО - 20 апр. Московское областное УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Ксенон-Сервис» на действия подмосковной больницы по организации поставок медицинского кислорода, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Ранее общество пожаловалось на действия ГБУЗ Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» при определении поставщика услуг по поставке жидкого медицинского кислорода. Подрядчика определяли в электронной форме.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Ксенон-Сервис» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – отмечается в материале.

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России и отказал ООО «Ксенон-Сервис» в удовлетворении требований.