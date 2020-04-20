РИАМО - 20 апр. По данным на понедельник в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, 603 пациента из которых с диагнозом внебольничная пневмония, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 606 пациентов, из них: с диагнозом внебольничная пневмония — 603 (99,9%), COVID подтвержденные — 410 (67,7%), больных на кислороде вне ОРИТ — 97 (16%)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Также в отделении реанимации находится 56 пациентов (9,2%), из них на ИВЛ - 28 пациентов (50%), это 4,6% от общего числа пациентов.

В столице для всех граждан действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Выходить на улицу можно только по веской причине. Для поездок на транспорте нужно оформлять цифровые пропуска.

В Москве общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 24324.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.