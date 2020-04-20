РИАМО - 20 апр. Лекции об истории Москвы с показами съемок прошлого столетия пройдут в Facebook-аккаунте сети кинотеатров «Москино» 22, 24 и 25 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зрители смогут совершить виртуальные прогулки по Москве первой половины XX века, посмотреть редкие кинохроники советских лет и узнать, как менялся город на кадрах документальных и художественных фильмов», - говорится в сообщении.

Так, 22 апреля в 19:00 участники программы «Недели Москвы в кино» узнают, как 100 лет назад в городе решался квартирный вопрос. Кроме того, можно будет увидеть обстановку советских квартир и «прогуляться» от Шаболовки до Черемушек.

24 апреля в 19:00 зрителям покажут, как перестраивалась столица в 1930-1950-х годах. В том числе продемонстрируют передвижки домов и работы по возведению метро.

На лекции, которая пройдет 25 апреля в 15:00, речь пойдет о том, как менялся город, запечатленный на съемках знаменитых кинолент.