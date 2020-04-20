РИАМО - 20 апр. Правоохранители задержали 26-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в совершении серии краж деталей автомобилей каршеринга, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что двое злоумышленников через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, вскрывали автомобили каршеринга, припаркованные в округе Котельники и Дзержинске, и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что было разоборудовано семь машин иностранного производства. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По словам Петровой, в ходе мониторинга интернета полицейские на одном из сайтов нашли объявление о продаже по заниженной цене рулевых колес с подушками безопасности для иностранных автомобилей. После этого оперативники договорились о встрече с продавцом автозапчастей в поселке Коммунарка. Удостоверившись в том, что товар ранее был похищен, правоохранители задержали мужчину.

Во время осмотра автомобиля задержанного было обнаружено и изъято два рулевых колеса, четыре подушки безопасности водителя, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта, а также причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории Московской области.