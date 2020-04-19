РИАМО - 19 апр. Количество рейсов аэроэкспрессов на Внуковском направлении сократят до шести в каждую сторону с 21 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

Такое решение связано с уменьшением объема авиаперевозок из-за общей эпидемиологической ситуации.

«С 21 апреля количество рейсов «Аэроэкспресс» между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет уменьшено. Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 08:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 07:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00», - говорится в сообщении.

На Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы также курсируют раз в час. Еще скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта Шереметьево. В сторону воздушной гавани они отправляются от станции метро «Ховрино» каждые полчаса с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

Пассажиров попросили ответственно и внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, выполнять необходимые меры предосторожности, в том числе соблюдать социальную дистанцию.

На всей территории России с начала пандемии зафиксировано 42 853 пациента с подтвержденным коронавирусом. Медики вылечили 3291 человека, умер 361 пациент.

В Московском регионе до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Выходить из дома можно только по веской причине. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.