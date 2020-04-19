РИАМО - 19 апр. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ внимательно анализирует опыт борьбы других государств с Covid-2019, сообщает Газета.ru.

Глава государства уточнил, что российская сторона активно взаимодействует с иностранными коллегами, а также видит, что происходит в мире и знает про риски.

«Знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия имеет все меры по защите жизни и здоровья граждан в ситуации с коронавирусом.

Всего в стране выявлено 42 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, в мире заразились более 2,3 миллиона человек.

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19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.