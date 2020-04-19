РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 апр. В городском округе Мытищи зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за двое суток, всего муниципалитете 242 пациента с Covid-2019, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

709 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за последние сутки.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 4663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выздоровели и выписались 176 человек. В городском округе Мытищи выявили 242 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах на 17 апреля составляло 182.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.