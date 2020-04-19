РИАМО - 19 апр. Ученые выяснили, что у зараженных коронавирусом людей в тяжелом состоянии снижается уровень гемоглобина, сообщает Газета.ru.

«Некоторым категориям больных COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких могут не помочь. Ученые считают, что падение уровня гемоглобина является тревожным симптомом», - говорится в сообщении.

Они высказали уверенность, что гемоглобин необходимо проверять всем инфицированным коронавирусом. Тогда можно будет выяснить, поможет ли переливание крови не допустить тяжелого течения болезни.

На всей территории России с начала распространения Covid-2019 зафиксировано 42 853 пациента с подтвержденным коронавирусом. Медики вылечили 3291 человека, умер 361 пациент.

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19 АПРЕЛЯ

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- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.