РИАМО - 19 апр. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин поздравил жителей Подмосковья с Пасхой и пожелали им счастья, гармонии, мира и благополучия.

«Поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Христовой! Сегодня весь мир переживает сложное время, вызванное пандемией коронавируса. Я обращаюсь ко всем жителям с просьбой воздержаться от посещения храмов», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что преодолеть любые трудности можно сообща, поэтому важно отнестись к просьбе не посещать церкви с пониманием.

«Пусть Светлое Воскресение Христово принесет в ваши дома радость и любовь!» - добавил Чаплин.

Пасха — это один из самых важных и почитаемых христианских праздников. В этом году у православных Светлое Христово Воскресение выпало на 19 апреля.

Из-за распространения коронавирусной инфекции всем верующим в этом году рекомендовали отказаться от посещения церквей и отпраздновать Светлое Христово Воскресение дома.