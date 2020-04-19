РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 апр. В городском округе Домодедово за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составляет 61 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

За сутки в Подмосковье зафиксировали 709 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в регионе зафиксировано 4663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выписаны после выздоровления 176 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 61», - говорится в сообщении.

По данным на 18 апреля, в Домодедове было зафиксировано 49 случаев заболевания.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

Текстовая трансляция

19 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

- Донорам, которые сдают плазму крови для лечения коронавируса, в Москве будут платить. 1,25 тысячи рублей заплатят за каждые 150 миллилитров плазмы, а за за 600 миллилитров - 5 тысяч рублей.

- У 60% пациентов с коронавирусом в Москве симптомы заражения не проявляются.

- За сутки в России зарегистрировали 6060 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 3570 заболевших, в Подмосковье - 709.