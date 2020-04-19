РИАМО - 19 апр. На полигоне «Алабино» в Подмосковье прошли занятия по подготовке снайперов Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Боевая стрельба велась из 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова (СВД) и 12,7-миллиметровых армейских снайперских винтовок крупнокалиберных АСВК в светлое и темное время суток с применением дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания», - говорится в сообщении.

На занятиях снайперы учились наносить скрытые удары по противнику на расстоянии от 500 до 1200 метров. Также они должны были занять огневую позицию и замаскироваться под местный ландшафт.

Пройти проверку смогли только те военнослужащие, которые не были обнаружены в рамках данных занятий.