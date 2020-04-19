РИАМО - 19 апр. Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому регионам страны будут выплачивать 100% стоимости ремонта автодорог после ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Газета.ru.

«Основанием для получения регионом финансового обеспечения могут служить поручения президента или правительства России», - говорится в сообщении.

В поручениях главы государства или российского правительства должно быть прописано указание о восстановлении поврежденных при ЧС дорог.