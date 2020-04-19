РИАМО - 19 апр. Тонущего молодого человека, который упал с понтона на Борисовских прудах в столице, вытащили из воды, спасенный отказался от госпитализации, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В 19:10 на поисково-спасательную станцию «Борисовская» поступил звонок от очевидцев - четыре молодых человека катались на понтоне по акватории Борисовских прудов и один из них свалился в воду в 8 метрах от берега. Немедленно по тревоге вышла дежурная смена спасателей», - говорится в сообщении.

На месте происшествия за Каширским мостом спасатели Алексей Грязнов и Роман Пасевин вытащили из воды молодого человека 1994 года рождения. Спасенного укутали в согревающее одеяло. После прибытия на станцию молодой человек отказался от дальнейшей помощи и госпитализации, он уехал с друзьями домой.

Москвичей призвали соблюдать введенный в городе режим самоизоляции, не подвергать себя риску заражения коронавирусом и не придумывать опасные для жизни развлечения на столичных водоемах.